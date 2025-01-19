نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الأحد، صورة تجمع بين محمد عبده وأندريا بوتشيللي، في واحدة من أبرز لحظات حفل "Joy Awards” الذي لايزال يتصدر الترند على مواقع التواصل في المملكة والعالم العربي.

وترصد الصورة انسجامًا في الأداء بين المطرب السعودي الملقب بـ "فنان العرب"، ومغنى الأوبرا الإيطالي الشهير، وعلق عليها آل الشيخ بالقول: ""كبيرنا وكبيرهم".

وتشارك محمد عبده وأندريا بوتشيللي في أداء ديو غنائي، تكريمًا لذكرى الشاعر السعودي الراحل بدر بن عبدالمحسن، والذي حاز هذا العام "جائزة صناع الترفيه الماسيّة" أرفع تكريمات "Joy Awards".

كما تم تكريم بوتشيللي بجائزة "الإنجاز مدى الحياة".



