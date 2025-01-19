نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الفنان الكويتي عبدالله الرويشد بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" في حفل "Joy Awards"، بنسخته الخامسة، والذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض"، السبت.

وشهد تكريم الرويشد لحظات عاطفية، حيث وقف الحضور بينما كان الفنان الكويتي يصعد إلى خشبة مسرح "anb" أرينا، متكئًا على عكاز، ويحيط به سالم الهندي، ورابح صقر، وأصيل أبو بكر.

وأخذ "فنان العرب" محمد عبده بيده، أثناء استلامه التكريم بينما كان يبدو متأثراً بشدة وسط تصفيق الحضور.

وتعرض عبد الله الرويشد مطلع العام 2024 لوعكة صحية، سافر على إثرها لتلقي العلاج في ألمانيا، برحلة علاجية استغرقت 6 أشهر، وعاد إلى وطنه الكويت محاطًا بأهله ومحبيه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.