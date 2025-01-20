دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنانة المصرية نادية الجندي عبر حسابها على إنستغرام، المزيد من الصور من إطلالتها في ”Joy "Awards التي أثارت الجدل على مواقع التواصل، بما في ذلك تفاصيل الإطلالة.

كما شاركت نادية صوراً مع مجموعة من أصدقائها والمشاهير الذين التقتهم خلال حضورها لحفل "Joy Awards" في الرياض، ومنهم الممثل التركي باريش أردتوش، بطل مسلسل "حب للإيجار".

وعلقت على صورها مع باريش بالقول: “ فنان جميل وله قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر، إن شاء الله يكون فيه بينا تعاون بين مصر وتركيا، في عمل كبير يكسر الدنيا".

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