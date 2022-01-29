السعودية.. الأمير عبدالعزيز نجل الملك الراحل فهد يتصدر بحث غوغل بعد فيديو وتصريح من موقع غزوة بدر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر الأمير عبدالعزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في السعودية، صباح السبت.

وبرز الأمير بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور خلال زيارة أجراها إلى محافظة بدر بالمدينة المنورة، ومن موقع غزوة بدر التي خاضها النبي محمد.

وقال الأمير عبدالعزيز في أحد مقاطع الفيديو في المتداولة: "“نحن في بدر وهذه العدوة القصوى، وخلفنا العدوة الدنيا والركب أسفل منكم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه الجو جميل والمنطقة جميلة".

وتداول نشطاء أيضا مقاطع فيديو لحديث الأمير عبدالعزيز مع عدد من أبناء المنطقة.

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