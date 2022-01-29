نشر السبت ، 29 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر الأمير عبدالعزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في السعودية، صباح السبت.

(إِذ أَنتم بالعدوة الدنيا وهُم بالعدوة القصوى والركبُ أسفَل مِنكُمۚ ولو تواعدتم لاختلفتم فِي الْمِيعَادِ) - سورة الأنفال #عبدالعزيز_بن_فهد #المدينةالمنوره https://t.co/dxCzJOhWWW

وبرز الأمير بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور خلال زيارة أجراها إلى محافظة بدر بالمدينة المنورة، ومن موقع غزوة بدر التي خاضها النبي محمد.

فهد بن ممدوح الناقي بصحبة الأمير عبدالعزيز بن فهد. https://t.co/Hzs7xT6NtF

وقال الأمير عبدالعزيز في أحد مقاطع الفيديو في المتداولة: "“نحن في بدر وهذه العدوة القصوى، وخلفنا العدوة الدنيا والركب أسفل منكم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه الجو جميل والمنطقة جميلة".

وتداول نشطاء أيضا مقاطع فيديو لحديث الأمير عبدالعزيز مع عدد من أبناء المنطقة.