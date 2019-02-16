دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير نواف بن فيصل، مقطع فيديو يُظهر زيارة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، للأمير عبدالعزيز بن فهد، نجل الملك الراحل، فهد بن عبدالعزيز، في منزله بالرياض، مثيرا بذلك تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هذه الخطوة بأنها "تأكيد على قوة وتماسك الأسرة الحاكمة".

برز اسم الأمير عبدالعزيز بن فهد في أبريل/ نيسان 2016، بعد سلسلة من التغريدات وحديثه "الغامض" عن "محاولة تسميمه" مشيراً الى أنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، واصفاً ما تعرض له بـ "مادة شديدة السمية" أدت إلى حدوث أعراض خطيرة ومفاجئة، حيث قال إن ما شعر به كان عبارة عن دوخة مفاجئة وارتفاع سريع جدا بالحرارة وصلت الى 41 درجة، مع أعراض غريبة جداً مصاحبة لذلك. وقال إنه كتب التغريدات وهو على السرير حيث لم يجد أحد عنده علم بوصاياه القديمة وثوبه الذي حفظه من سنين لكفنه، وهي موجودة في الرياض وظن أنه لا يوجد الوقت الكافي.

وأوضح حينها بالقول: "أرسلت أحد للمطبخ وسألوا الطباخين وقالو أبدا كالعادة.. إلا أجنبي دخل ووقف عند الخبز وسألناه ما تريد فقال بلغته فنش.. أي انتهى وذهب وأرسلت وراه وسألوه بقوة وأعترف. وخبرت وسألت: هل هو مسلم؟ قيل لا قلت اتركوه وعطوه كتب بلغته عن الدين وشرهه. وأصريت. لأني حمدت الله أنه كافر" وفق تعبيره.

ويظهر في مقطع الفيديو قيام ولي العهد السعودي بتقبيل الجوهرة، ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد، في الزيارة التي تمت بمنزل الأخير في العاصمة السعودية، الرياض.

مقطع الفيديو هذا وصف من قبل نشطاء على مواقع التواصل بأنه "رسالة قوية" لمن يحاول إثارة موضوع وجود انقسام داخل العائلة الحاكمة في المملكة، لافتين إلى أن هذه الصور والفيديو تعتبر "أكبر دليل على قوة وتماسك الأسرة والتفافها حول القيادة"، وتنوعت الرسائل التي فهمها مغردون من مقطع الفيديو هذا وتوقيته، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها ولي العهد السعودي أمراء ومسؤولين ورجال دين في المملكة، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على هذا الفيديو: