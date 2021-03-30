3 مسلسلات مصرية أنتجتها شركة " Synergy – تامر مرسي"، لموسم دراما رمضان 2021: "الاختيار2"، "القاهرة... كابول" و"هجمة مرتدة".

وتستمر من خلالها في خوض ما وصفته بـ "معركة الوعي... ضد أصحاب الأفكار الهدامة"، حيث يسلط مسلسل "الاختيار2" الضوء بحسب صناعه على "بطولات رجال الشرطة والجيش في مصر" بين عامي 2013 و2020.

في حين "يفضح مسلسل القاهرة... كابول التطرف وينشر التوعية بخطورة الإرهاب"، ويتناول "هجمة مرتدة" أحد ملفات المخابرات المصرية المعاصرة.

مسلسلاتٌ يتنظر أن تحظى بنسب مشاهدة عالية في رمضان المقبل، خاصة أنّ الجدل بدأ حولها مبكراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فما أسباب هذا الجدل، وهل تتوقعون المزيد منه في رمضان؟