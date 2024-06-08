أُصيب جيمس كين وباربي أغوستيني بالصدمة عندما اكتشفا ما كان موجودًا داخل الخزنة التي قاما بسحبها من الماء بواسطة مغناطيس يُستخدم في إزالة المواد المعدنية المتروكة في المياه، بحديقة بمقاطعة كوينز في ولاية نيويورك الأمريكية.

ويعتبر الصيد بالمغناطيس بسيط كما يبدو، ويستخدم مغناطيسًا قويًا متصلًا بنهاية الحبل لجذب المعادن الثقيلة لخارج المياه.

يقول جيمس كين إنه لطالما كانت لديه هذه الرغبة بأن يصبح صياد كنوز منذ الصغر.

تقول زوجته باربي أغوستيني إن تنظيف المياه، وإخراج الأشياء منها، هو أمر مهم جدًا بالنسبة لها.

لقد قاما جيمس وزوجته بسحب كل شيء من الماء، من الدراجات إلى الأسلحة النارية، المعادن الأخرى، ولكن غنيمتهم الأخيرة كان بمثابة مفاجأة طال انتظارها.

سحب جيمس خزنة قديمة ومثقوبة من المياه ولكن المفاجأة كانت بما تحتويه إذ يقدر الزوجان أن الخزنة تحتوي على 100 ألف دولار.

وفي تقرير سامانثا ليندل مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.