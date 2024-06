اصطحبت نجمة البوب ​​العالمية، تايلور سويفت، صديقها، لاعب فريق "كانساس سيتي تشيفز" ترافيس كيلسي، إلى المسرح خلال حفل موسيقي في لندن.

وحمل كيلسي المغنية على المسرح قبل أن تغير ملابسها استعدادًا لأغنيتها التالية "I Can Do It With a Broken Heart".