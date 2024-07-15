شهدت مدينة مومباي في الهند، الأسبوع الماضي، ما وُصِف بـ "الحدث الأكبر على الكوكب"، حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت، واستمر لـ 3 أيام، وتميز بالبذخ الشديد، والتقاليد الهندية الساحرة.

وفي مشهد مؤثر حقق تفاعلًا كبيراً على منصات التواصل أيضًا، بكى الممثل الأمريكي أليك بالدوين متأثراً عند إعلان القاضية، برفض قضية "القتل غير المتعمد" لهالينا هاتشينز مديرة تصوير فيلمه "Rust"بعد جلسة محاكمة تطورت بشكل دراماتيكي في نيو مكسيكو.

وبعد مرور حوالي أسبوع على الحادثة، نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، اعترف فيه بخطئه في صفع شاب في الساحل الشمالي، وأوضح ما حدث.

ونبقى في مصر، التي شهدت انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، بحفل ضخم ، أحياه "الكينغ" محمد منير، واختتمه بأغنية الشهيرة "مدد" دعمًا للقضية الفلسطينية. ومن مصر إلى السعودية التي شهدت حفلات موسيقية ضخمة، حققت تفاعلاً كبيراً علي منصات التواصل.