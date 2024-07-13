زفاف الملياردير أنانت أمباني الأسطوري توّج 7 أشهر من الاحتفالات!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد 7 أشهر من الاحتفالات الفاخرة التي سبقت الزفاف، توجّها أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند، بزواجه المنتظر من وريثة شركة لتصنيع الأدوية راديكا ميرشانت، أمام آلاف الضيوف، الجمعة.

كانت كيم وكلوي كارداشيان، ونك جوناس وبريانكا شوبرا، ورئيسا الوزراء البريطانيان السابقان توني بلير وبوريس جونسون جزءًا من الشخصيات الشهيرة التي سافرت إلى مومباي كي يشهدوا على هذا الحدث البارز.

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته شيري بلير على السجادة الحمراء بالزي الهندي الكلاسيكي Credit: PUNIT PARANJPEPUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images

كما اجتذب حفل الزفاف العديد من أكبر الأسماء في مجالات الترفيه، والرياضة، والأعمال، والسياسة الهندية، بدءًا من نجوم بوليوود شاه روخ خان، إلى رئيس الهند السابق رام نات كوفيند، ورؤساء وزراء مختلف الولايات، والعديد من أعضاء فريق الكريكيت الموقر في البلاد.

نك جوناس وبريانكا شوبرا يقفان على السجادة الحمراء في حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت في مومباي بالهند. Credit: SUJIT JAISWAL/AFP via Getty Images

ولم تبخل عائلة أمباني بتكاليف هذا الزفاف، وهي العائلة التي تقف وراء أكبر شركة خاصة في الهند، "رليانس" للصناعات المحدودة.

وقد أسّس هذه المجموعة جد أنانت، ويديرها الآن والده موكيش الذي تفوق ثروته 122 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".

وفي مدينة مومباي التي غمرتها الأمطار، أغلقت الشرطة الطرق في المنطقة المحيطة بمركز جيو العالمي للمؤتمرات الذي يملكه أمباني، والذي يتسع لـ16 ألف شخص، قبل حدث الاستقبال الذي اعتمد أسلوب السجادة الحمراء.

ممثل بوليوود شاه روخ خان مع زوجته جوري خان يلتقطان الصور أثناء حضور حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت Credit: PUNIT PARANJPEPUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images

وارتدى الحضور ملابس مناسبة للعادات الهندية، إذ وقفوا أمام عدسات المصورين بفساتين الساري والليهنغا المصممة خصيصًا لهذا الحدث الذي قد يُحدد اتجاهات الموضة المستقبلية في حفلات الزفاف الهندية.

كما احترم الضيوف الدوليون أيضًا قواعد اللباس التقليدي، حيث شوهد العديد منهم يرتدون تصاميم لكبار مصممي الأزياء الهنود.

جون سينا ​​يلفت الانتباه لدى وصوله لحضور حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت في مومباي Credit: SUJIT JAISWAL/AFP via Getty Images

ومشى المصارع والممثل الأمريكي جون سينا ​​على السجادة الحمراء مرتديًا قميص شيرواني أزرق سماوي اللون مطرزًا وسروالًا أبيض، بينما تألق جوناس بنسخة وردية اللون مصنوعة من قماش منسوج على طراز بوكليه مزين بالترتر، وسروال من الساتان متناسق.

وقد وصل جوناس برفقة زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، التي اختارت ارتداء ساري أصفر اللون مزينًا بتفاصيل دقيقة.

شوهدت كيم وكلوي كارداشيان يصلان إلى حفل زفاف أمباني يوم الجمعة Credit: MEGA/GC Images/Getty Images

وشوهدت كيم وكلوي كارداشيان على منصات التواصل الاجتماعي مرتديتين تباعًا الساري الذهبي والساري الأحمر.

وتميزت إطلالة كيم بصدرية مكشوفة الكتفين ومزينة بشراشيب، في حين اختارت كلوي الأكمام الطويلة المزخرفة والتزيّن بالقلائد المكدسّة.

وما أن دخل المشاهير إلى مكان الحدث الذي تحول إلى نسخة مصغرة عن مدينة فاراناسي الهندية المقدّسة، ضمنًا شوبرا وسينا، شوهدوا يرقصون بحريّة.

ممثلة بوليوود آيشواريا راي باتشان مع ابنتها خلال حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت Credit: PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images

كما أظهرت اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي أفرادًا من عائلة أمباني وهم يرقصون على المسرح مع المغني الهندي دالر مهندي.

وكان بين المؤديين الآخرين في تلك الليلة، المغني النيجيري ريما، الذي أدى أغنيته الناجحة "Calm Down".

أما بالنسبة للزوجين، فقد وصل العريس أولاً ومشى على السجادة الحمراء مرتدياً شيرواني ذهبي مع حذاء رياضي غيّره لاحقاً من أجل الحفل.

وقد أبهرت العروس الحضور بفستان الزفاف المطرز يدوياً من توقيع المصمم الهندي الشهير "أبو جاني سانديب خوسلا".

واتبعت ميرشانت التقليد "الغوجاراتي" المتمثل بارتداء اللونين الأحمر والأبيض في طقم فاخر زيّنت أطرافه باللون الأحمر.

وتميزت الإطلالة بطرحة بطول 16 قدمًا (نحو 5 أمتار) مزينة بالأحجار والترتر، وتنورة طويلة تقليدية مع ذيل قابل للفصل يبلغ طوله نحو 7 أقدام (متران)، وفقًا لمستشارتها للموضة ريا كابور، التي شاركت الإطلالة الأولى للعروس عبر "إنستغرام".

وقبل حفل "vidai"، وهو الحفل الذي تقوم فيه العرائس الهنديات بتوديع أقاربهن بشكل رمزي، قبل الانضمام إلى عائلة العريس، اختارت ميرشانت ارتداء زي فاخر باللونين الأحمر والذهبي يضم بلوزة منسوجة، وتنورة لهينغا، وغطاء رأس مطرز.

أنانت أمباني إلى جانب والده موكيش أمباني ووالدته نيتا، التي استغرق صناعة فستانها 40 يومًا. Credit: Sujit Jaiswal/AFP/Getty Images

وفي مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي صباح الجمعة، روت والدة أنانت، نيتا أمباني، رحلتها الأخيرة إلى مدينة فاراناسي، في ولاية أوتار براديش الهندية، حيث طلبت البركات للزوجين.

وقالت إنها تأمل في "إعادة تصور وتقديم نقاء وإيجابية وجمال فاراناسي في حفل الزفاف"، مضيفة أن الحدث "يشيد بثقافة الهند وتراثها المجيد، الذي جلبه إلى الحياة آلاف الحرفيين".

وكُشِف أيضًا أنّ الفستان بلون الخوخ المنسوج من الحرير الذي ارتدته نيتا أمباني على السجادة الحمراء والمصمم للحدث، استغرق صنعه أكثر من 40 يومًا.

وظلت عائلة أمباني ملتزمة الصمت بشأن الإجراءات التي سبقت حفل زفاف يوم الجمعة، رغم انتشار الشائعات حول قائمة الضيوف وهوية المؤديين من النجوم خلال الأسابيع الأخيرة.

وعمل مانيش مالهوترا، أحد أشهر مصممي الأزياء في الهند، كمدير إبداعي لهذا الحدث.

وأنتج مصمم الأزياء الشهير ملابس مخصصة لمختلف أفراد عائلة أمباني طوال احتفالات الزفاف التي استمرت لمدة شهر.

وقال مالهوترا لـCNN قبل الزفاف: "كل التفاصيل، من الديكور إلى الطعام والملابس والأجواء؛ كل حدث.. مصمم كي يضفي على الضيوف أجواء من الفرح والحب والاحتفال".

وفي الأيام التي سبقت حفل الجمعة، شارك الزوجان في العديد من طقوس ما قبل الزفاف التقليدية. وأدى المغني الأمريكي جاستن بيبر حفل "Sangeet" للثنائي، وهي ليلة من الموسيقى والرقص، الجمعة الماضي.

وبعد ذلك، حضر الزوجان حفل "haldi" خاص، حيث يقوم الأصدقاء والعائلة تقليديًا بمباركة العروس والعريس من خلال وضع معجون الكركم على رؤوسهم أو وجوههم أو أجسادهم.

وفقًا للتقاليد الهندوسية، يتم اختيار مواعيد الزفاف وفقًا للأيام السعيدة الموجودة على مخططات ميلاد العروس والعريس.

شهور من الاحتفالات

من المقرر أن تستمر الاحتفالات خلال عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة أمباني المرتفع في مومباي، والمكون من 27 طبقة، أنتيليا.

ويتوقع أن يشهد يوم السبت حفل "Shubh Ashirwad"، أو حفل البركات الإلهية، في حين أن حفل استقبال الأحد (مع قواعد اللباس "الهندي الأنيق") سيمنح الضيوف فرصة أخيرة للاحتفال مع الزوجين.

يختتم جدول عطلة نهاية الأسبوع سبعة أشهر من التحضير لما تم وصفه بأنه حفل زفاف العام في الهند.