أعلن الفنان المحترف والمصارع هولك هوغان تأييده للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في خطاب ألقاه بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وقال هولك في خطابه: "عندما أطلقوا النار على بطلي وحاولوا قتل الرئيس القادم للولايات المتحدة، طفح الكيل".

وتابع بالقول: "قلت: دعوا "ترامب مانيا" (جنون ترامب) تعم كل مكان يا رفاق. دعوا "ترامب مانيا" تحكم مرة أخرى. دعوا "ترامب مانيا" تجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأشار المصارع إلى أنه "بصفتي فنانًا، حاولت البقاء بعيدًا عن السياسة. ولكن بعد كل ما حدث لبلدنا على مدار السنوات الأربع الماضية وكل ما حدث في نهاية الأسبوع الماضي، لم يعد بإمكاني أن ألتزم الصمت"، حسبما قال.



