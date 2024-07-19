(CNN)-- شارك المصارع الشهير هالك هوجان، الجمعة، في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن.

وخلال إلقاء كلمة أعرب فيها عن تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب، قام هوجان بتمزيق قميصه، وهي الحركة التي اشتهر بها خلال مباريات المصارعة، وكان من بين الحضور أبناء ترامب إيفانكا وجونيور وإريك.

وقال هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، إنه حاول باعتباره فنانا البقاء بعيدًا عن السياسة، لكن "لم يعد بإمكانه البقاء صامتا" بعد السنوات الأربع الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب، السبت، خلال فعالية انتخابية.

وأُصيب الرئيس الأمريكي السابق في إطلاق نار خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، مساء السبت، فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها محاولة اغتيال، وقُتل أحد المشاركين في التجمع، وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

Credit: Chip Somodevilla/Getty Images