بعد 28 عامًا من غنائها في افتتاح أولمبياد أتلانتا، اختتمت المغنية الكندية سيلين ديون، حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، في أداء مباشر اعتلت فيه منصة نُصبت أسفل برج "إيفل"، بينما كانت الشعلة الأولمبية ترتفع في سماء العاصمة الفرنسية.

ووصفت النجمة الأمريكية ليدي غاغا، بـ"ملكة الملهى الفرنسي الجديدة"، بعد أداءٍ مفعم بالحيوية في حفل افتتاح أولمبياد باريس.

حفلٌ أرادت له فرنسا أن يكون فريداً، باعتباره يقام لأول مرة خارج أسوار الملعب، وعلى طول نهر السين، تستعرض فيه أبهة وجمال عاصمة الأنوار، لكن الطقس الباريسي الماطر قال كلمته وأربك مراسم الافتتاح نوعاً ما، إلى جانب أخطاء في الحفل قوبلت بموجة واسعة من الانتقادات حول العالم.

لكن أكثر هذه الأخطاء كارثية، تفسير متابعين لإحدى عروض الحفل الفنية، بأنها تجسيد "مسيء للديانة المسيحية" للوحة "العشاء الأخير" من قبل مجموعة من الفنانين "المتحولين جنسيًا".

ومن فرنسا إلى مصر، والكشف عن الإعلان الترويجي لفيلم "الملحد" من تأليف الكاتب المصري إبراهيم عيسى، وتم تحديد موعد عرضه منتصف آب/ أغسطس المقبل.

وبالعودة للمهرجانات والعروض الموسيقية والغنائية في العالم العربي، انطلقت فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، التي تستمر فعالياتها إلى 3 آب/ أغسطس المقبل، وأحيا حفلات المهرجان الأولى الفنانين اللبنانيين مارسيل خليفة وهبة طوجي.

وأحيا الفنان المصري حمزة نمرة والفنان التونسي زياد غرسة حفلين جماهيريين في تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي الممتدة إلى الشهر المقبل.

وتستمر فعاليات مهرجان العلمين المتنوعة في مصر، وكان من أبرزها الأسبوع الماضي حفل الفنان تامر حسني، وحفلة مليئة بالحنين لفرقة "المصريين"، والمؤلف الموسيقي هاني شنودة .

وجمعت "ليلة الأحلام" في جدة، بين المؤلف الموسيقي المصري عمر خيرت، والمطربة المصرية آمال ماهر.

ومن جدة وجهت المطربة المصرية آمال ماهر تحية خاصة لبيروت، التي تواجه خطر الحرب، بينما كانت العاصمة اللبنانية تحتفي بالجمال.

وتوُّجت ندى كوسى البالغة من العمر 26 عامًا ملكة جمال لبنان وطن الأرز والثقافة والحب والجمال .