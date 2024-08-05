ناقش مذيعو شبكة CNN دور سنوب دوغ في أولمبياد باريس، وكيف تغيرت نظرة الأمريكيين له مما كانت عليه في التسعينيات عندما كان "مغني راب متشدد"، ليصبح الآن "حبيب أمريكا".

قالت مذيعة CNN، كريستين سولتيس أندرسون: "إنها قصة أمريكية حقيقية. أعني، الشيء الأكثر تسلية الذي رأيته هو شخص في مثل عمري تقريبًا يقول إن والدتي أرسلت لي رسالة نصية وقالت: أنا متحمسة جدًا لسنوب دوغ واضطررت إلى تذكيرها بأنها عاقبتني في المدرسة الإعدادية لشرائي قرص سنوب دوغ المضغوط. إذًا، إنها رحلة لا تصدق".

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