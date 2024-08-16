وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس، تم توجيه الاتهام إلى 5 أشخاص على علاقة بموت الممثل ماثيو بيري في أكتوبر 2023 نتيجة "التأثيرات الحادة للكيتامين" والغرق اللاحق.

من بين المتهمين طبيبان ومساعد بيري الشخصي، وشخص يشار إليها من قبل السلطات باسم "ملكة الكيتامين".

وبحسب المحامي الأمريكي، إي. مارتن إسترادا، فقد "تضمنت هذه الشبكة مساعدًا ووسطاء مختلفين وطبيبين ومصدرًا رئيسيًا لإمدادات المخدرات تُعرف باسم “ملكة الكيتامين”. لقد أعطوا حوالي 20 قارورة من الكيتامين للسيد بيري مقابل 55 ألف دولار نقدًا".



