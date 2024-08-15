(CNN)--تم توجيه الاتهام إلى خمسة أفراد فيما يتعلق بوفاة الممثل ماثيو بيري عام 2023، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، وتم الإعلان عن الاتهامات صباح الخميس في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس.

ومن بين المتهمين طبيبان، والمساعد الشخصي لبيري، وأخرى تشير إليها السلطات باسم "ملكة الكيتامين"، وجميعهم متهمون بـ "توزيع الكيتامين على بيري خلال الأسابيع الأخيرة من حياة الممثل"، وفقًا للصحافة. بيان من مكتب المدعي العام الأمريكي.

وقال المدعي العام الأمريكي مارتن استرادا إن المتهمين "استغلوا قضايا إدمان السيد بيري.. لقد كانوا يعلمون أن ما كانوا يفعلونه كان خطأ".

وتوفي الممثل المحبوب الذي لعب دور "تشاندلر بينغ" بمسلسل "فريندز" في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن عمر يناهز 54 عامًا. وعُثر على بيري عائمًا، ووجهه لأسفل في حوض السباحة بمنزله، و توفي الممثل نتيجة "التأثيرات الحادة للكيتامين"، ما أدى إلى غرقه، وفقًا لتقرير تشريح الجثة الصادر عن مكتب الفحص الطبي في لوس أنجلوس.

وفي شهر أيار/ مايو 2023، قال النقيب سكوت ويليامز من قسم شرطة لوس أنجلوس لشبكة CNN إن التحقيق في وفاة بيري ما زال مستمرًا.

وأوضح في ذلك الوقت: "من الناحية النظرية، هناك احتمال للجرم الجنائي، اعتمادًا على ما يكشفه التحقيق، لكن في هذه المرحلة، لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

وأشار ويليامز إلى إن السلطات تبحث في كيفية حصول بيري على المخدرات، ومن الذي ربما قام بتزويده بها؟ كما شاركت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، وهيئة التفتيش البريدي الأمريكية في التحقيق.

وعند الإعلان عن الاتهامات، الخميس، قال إسترادا إن المحققين يعتقدون أن بيري "عاد إلى الإدمان” في خريف عام 2023،

وكان الممثل الراحل قد تحدث بالتفصيل عن صراعاته المستمرة منذ عقود مع إدمان المخدرات، في مذكراته الصادرة عام 2022 بعنوان "الأصدقاء، العشاق، والشيء الكبير الرهيب”.

وكتب بيري أنه بدأ في تعاطي الأدوية الموصوفة بعد تورطه في حادث دراجة نارية أثناء تصوير فيلم "Fools Rush In" في عام 1997، ووصف له دواء "فيكودين".

ووفقا لكتابه، وصل بيري في نهاية المطاف إلى تناول ما يصل إلى 55 حبة يوميًا، مما أدى إلى فقدان وزنه بشكل كبير، والذي كان واضحا خلال فترة عمله في مسلسل "فرندز"، وأشار إلى أنه كان من الصعب مشاهدة التحول الجسدي الذي مر به خلال فترة عرض المسلسل.