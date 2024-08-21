جينيفر لوبيز وبِن أفليك ينفصلان بعد عامين من زفافهما.. إليكم تاريخ علاقتهمامنوعاتنشر الأربعاء، 21 اغسطس / آب 2024وصل مشوار الرومانسية بين الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وبِن أفليك رسميًا إلى نهايته بعد عامين من زواجهما، حيث تقدمت لوبيز بطلب الطلاق في مدينة لوس أنجلوس وذلك في يوم ذكرى زواجهما الثاني، بعد هروب الزوجين إلى لاس فيغاس للزواج عام 2022.قد يهمك أيضًا: جينيفر لوبيز تقدمت بأوراق الطلاق من بن أفليك في الذكرى الثانية لحفل زفافهماقراءة المزيدأمريكاأفلامزواج وطلاقلاس فيغاسلوس أنجلوسمشاهيرموسيقىنجوم هوليوودهوليوود