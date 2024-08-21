وصل مشوار الرومانسية بين الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وبِن أفليك رسميًا إلى نهايته بعد عامين من زواجهما، حيث تقدمت لوبيز بطلب الطلاق في مدينة لوس أنجلوس وذلك في يوم ذكرى زواجهما الثاني، بعد هروب الزوجين إلى لاس فيغاس للزواج عام 2022.

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