كانت حديقة هايد بارك في لندن واحدة من المواقع العديدة حول العالم التي شهدت في نهاية الأسبوع الماضي وقفاتٍ تكريمية حزنًا على الوفاة المأساوية للمغني البريطاني، وعضو فريق "One Direction" السابق ليام باين.



وتوفي ليام عن عمر 31 عامًا متأثرًا بجراحه بعد سقوطه من الطابق الثالث في فندق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ولا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات وفاته، وقال مصدر لشبكة CNN إن جثمان الموسيقي البريطاني لن يتم تسليمه إلى عائلته حتى تنتهي السلطات من استكمال الاختبارات السريرية على جثمانه.

وفي مصر اضطر الفنان تامر حسني لاختصار حفله في الإسكندرية، بسبب وجود حالات تدافع وإغماء بين الجمهور أربكت المنظمين، ونشر النجم المصري عبر حسابه على إنستغرام، صوراً تظهر كثافة الحضور، الذي قال إنه فاق التوقعات بكثير.



وفي أولى حفلات النسخة الخامسة من موسم الرياض، عاد المغني السعودي جواد العلي للغناء على مسارح السعودية بعد غياب 15 عامًا، وقوبلت عودته وأداؤه بحفاوة كبيرة من الجمهور.



وفي السعودية أيضًا.. خاضت الفنانة المصرية نيللي كريم تجربة جديدة في مسيرتها، حيث شاركت للمرة الأولى في عروض الأزياء، وذلك من خلال "أسبوع الرياض للأزياء"، الذي نظمته "هيئة الأزياء السعودية" ما 17 و21 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.



أخيراً.. شهدت الكويت استقبالًا حارّا للمطرب عبدالله الرويشد بعد رحلة علاجية في ألمانيا امتدت لستة أشهر. وكان في استقباله العديد من الفنانين الكويتيين، ومن بينهم رفيق دربه الفنان نبيل شعيل.