صنع تاريخًا موسيقيًا.. شاهد أول روبوت على الإطلاق يعزف آلة وترية برفقة أوركسترامنوعاتنشر الخميس، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2024قام الباحث والمصمم والملحن فريدريك غران بتطوير روبوت يعزف على آلة التشيلو لصالح الملحن السويدي جاكوب مولراد.ووفقًا لوكالة رويترز، كان هذا أول أداء لروبوت يعزف على آلة التشيلو إلى جانب أوركسترا.عزف الروبوت مع أوركسترا مالمو السيمفونية في جنوب السويد.شاهد أيضًا: يقلد المشاهير بدقة.. فيديو لروبوت شبيه بالبشر يحاكي صوت إيلون ماسك وسبونج بوب ومورغان فريمانقراءة المزيدالسويدالموسيقىتصاميمروبوتات