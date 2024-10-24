قام الباحث والمصمم والملحن فريدريك غران بتطوير روبوت يعزف على آلة التشيلو لصالح الملحن السويدي جاكوب مولراد.

ووفقًا لوكالة رويترز، كان هذا أول أداء لروبوت يعزف على آلة التشيلو إلى جانب أوركسترا.

عزف الروبوت مع أوركسترا مالمو السيمفونية في جنوب السويد.