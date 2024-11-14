رغم دعم مهرجان القاهرة السينمائي الواضح بدورته الـ45 للفلسطينيين، واحتفائه بالسينما الفلسطينية إلا أن فكرة انعقاده في ظل ما يجري في لبنان وغزة واجهت بعض الانتقادات، وهذا مارد عليه رئيس المهرجان حسين فهمي في حديثه لـ CNN بالعربية في حفل الافتتاح.

وعبّرت الفنانة المصرية ليلى علوي عن حزنها لما يحدث في الشرق الأوسط، لكنها ترى أن "الحياة ينبغي أن تستمر".

واعتبرت الفنانة بشرى الدعوات لمقاطعة التظاهرات الثقافية "نوعاً من إخراس الصوت".

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى الـ 22 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

