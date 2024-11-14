دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طغت المواقف الداعمة للفلسطينيين على افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء، سواء من خلال الرموز التي ظهرت على ملابس النجوم الذين توشح العديد منهم بالكوفية الفلسطينية، أو لوحة افتتاح المهرجان التي أدى فيها راقصون من غزة الدبكة على إيقاع أغنية "أنا دمي فلسطيني".

Credit: CIFF

وقال الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان في تصريح لـ CNN بالعربية إن "مهرجان القاهرة يقف مع شعوبنا العربية وقضاياهم". وأضاف: "نقف على السجادة الحمراء لنقول إننا بجانب الشعب الفلسطيني".



وأشار فهمي إلى أن صناع السينما حول العالم يعبرون عن قضاياهم من خلال المهرجانات، وذلك في ردٍ على الانتقادات التي طالت فكرة انعقاد المهرجان في ظل ما يجري في غزة ولبنان.

وعلى المستوى الشخصي استمر حسين في التحضيرات للمهرجان، رغم رحيل شقيقه الفنان مصطفى فهمي، وعلق على ذلك قائلاً: "تعلمنا أن نتحمل المسؤولية مهما كانت أحاسيسنا، أنا مسؤول عن هذا المهرجان ويجب أن أستمر بهذه المسؤولية.. العرض يجب أن يستمر".

وحيا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 ذكرى الفنانين وصناع السينما المصريين الراحلين: أشرف عبد الغفور، ناهد فريد شوقي، صلاح السعدني، عصام الشماع، عاطف بشاي، حسن يوسف، ومصطفى فهمي.

ووجه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنّو في كلمته خلال حفل الافتتاح التحية لكل من "ترك بصمة في هذا المهرجان منذ نشأته حتى الآن.. بداية من مؤسسه كمال الملاخ حتى الفنان الكبير حسين فهمي الذي يظل رمزا للفن الرفيع" بحسب تعبير الوزير.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي في حفل افتتاح دورته الـ 45 رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية في المهرجان المخرج والمنتج البوسني دانيس تانوفيتش.

Credit: CIFF

والمخرج المصري يسري نصرالله بجائزة "الهرم الذهبي" لإنجاز العمر، وقوبل تكريمه بتحية كبيرة من النجوم المصريين الحاضرين لحفل الافتتاح، ووجه بدوره التحية خلال تكريمه للسينمائيين الفلسطينيين

Credit: CIFF

.وتم تكريم الفنان المصري أحمد عز بجائزة "فاتن حمامة" للتميز، وروى خلال تكريمه قصة عن طموحه في البدايات بأن يكون أحد حضور المهرجان وخيبة الأمل التي عاشها في ذلك الوقت بأنه لم يحظَ بالاهتمام الذي كان يتوقعه، إلى أن وصل أخيراً لأن يكون مكرمًا في هذا المهرجان، وبجائزة قال إن اسم صاحبتها يعتبر جائزة بحد ذاته".

Credit: CIFF

وأهدى عز التكريم للفنان المصري عادل إمام، واعتبره تكريماً لكل من علمه، ولكل من كان له فضل عليه بحسب قوله.