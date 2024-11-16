من عارض أزياء في البدايات إلى ممثل تربع على عرش النجومية والإيرادات من شباك التذاكر في مصر. النجم المصري أحمد عز كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 بجائزة فاتن حمامة للتميز، وأهدى تكريمه في للمهرجان للفنان المصري القدير عادل إمام.

وكشف عز خلال الندوة التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي بمناسبة تكريمه عن النصيحة التي قدمها له "الزعيم" في البدايات"، وكيف أثرت في مسيرته المهنية.

كما تحدث عن نظرته لهذه المهنة وكيف تغيرت خلال مسيرته الممتدة على مدى 27 عامًا ليصبح على ما هو عليه الآن.

وقال عز بما معناه أن فكرته عن التمثيل كانت تتلخص بجملة يمكن أن يقولها بينما يظهر بشكل جميل، لكنه أكتشف أن الأمر غير ذلك تمامًا.

وتحدث عن نقطة التحول التي حدثت في مسيرته عندما التقى بالمنتج وائل عبدالله والمخرجة ساندرا نشأت، وأول ما قدموه في فيلم "ملاكي اسكندرية"، وعلموه حقيقه هذه المهنة، وأنها لا تتلخص بالشكل الجميل، وإنما بالتفكير في الشخصية التي سيؤديها، ونوعية الأفلام التي سيقدمها.

وقدم أحمد عز نصيحة للمقبلين على هذه المهنة، وتحدث عن متاعبها، ومما كشفه أن معظم الأدوار التي حقق فيها نجاحًا كبيراً لم يكن مرشحًا لها في البداية، ومنها أول أفلام سلسلة "ولاد رزق".

وعبر النجم المصري عن امتنانه للنقاد في مصر.