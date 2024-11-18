آسر ياسين في "موعد مع الماضي" على نتفلكس

شهدت الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأحد، عرضًا خاصًا للحلقة الأولى والثانية من مسلسل "موعد مع الماضي" الذي يحمل توقيع المخرج السوري السدير مسعود، والمقرر عرضه على منصة نتفلكس مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وحضر العرض أبطال العمل: آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، تامر نبيل، وهدى المفتي.



المسلسل من كتابة محمد المصري، وإنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي محمد مشيش، ويشارك فيه أيضًا الممثلة صبا مبارك.

وتدور أحداث العمل الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ "حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو".

وقوبل عرض الحلقتين الأولى والثانية من "موعد مع الماضي" في مهرجان القاهرة بترحيب كبير من الحضور.

"مين اللي قتل نادية"؟ سؤال يجيب عليه أبطال العمل في تقرير خاص لـ CNN بالعربية عن المسلسل.