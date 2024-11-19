لفت فيلم "أرزة" للمخرجة ميرا شعيب الأنظار خلال عرضه في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي في قسم آفاق السينما العربية.

في ملخص الفيلم "تسرق (أرزة) سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد. تُسرق الدراجة فتقرر الأم المكافحة البحث عنها بصحبة ابنها في جميع أنحاء بيروت".



وبموازاة واقعها المعيشي الصعب تعيش "أرزة"، التي تجسد شخصيتها الفنانة اللبنانية دايموند بوعبود، علاقة معقدة مع شقيقتها وتلعب دورها الممثلة بيتي توتل، ومع ابنها "كنان" الذي يؤدي دوره الممثل السوري بلال حموي.



"أرزة" ليس مجرد فيلم عن أم لبنانية تكافح للاستمرار وسط محيطها المتداعي.

وتم اختيار فيلم "أرزة" من تأليف فيصل شعيب ولؤي خريس لتمثيل لبنان في منافسات جوائز الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم أجنبي وأتى الخبر السعيد لصناع الفيلم وسط الأوضاع المعقدة المتصاعدة التي تشهدها البلاد.



فهل سيصل فيلم "أرزة" حاملاً صوت اللبنانيين والعرب إلى مسافة أبعد في منافسات الأوسكار؟

إليكم ما قالته المخرجة اللبنانية ميرا شعيب، والمُنتج المصري علي العربي عن فيلم "أرزة" وترشيحه لتمثيل لبنان بمنافسات الأوسكار في تغطية خاصة لـ CNN بالعربية لفعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.