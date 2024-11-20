نشرت كيم كارداشيان مقاطع فيديو تكشف عن صديقها الجديد، حيث ظهرت كارداشيان وهي تلعب لعبة "حجر-ورق-مقص" مع روبوت، والذي يشار إليه أيضًا باسم "أوبتيموس" من شركة تسلا.

وقال إيلون ماسك في حدث لـ"تسلا" إن الروبوت سيكلف حوالي 20 إلى 30 ألف دولار. ووفقًا لموقع تسلا على الويب، ستساعد الروبوتات في المهام اليومية، مثل إكمال الأعمال المنزلية أو تنفيذ المهمات.

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