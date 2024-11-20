احتفى الفنان المصري أشرف عبدالباقي بعرض فيلم "مين يصدق" من إخراج ابنته زينة في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم آفاق السينما العربية.

وحل أشرف عبدالباقي وشريف منير مع نجوم مصريين آخرين كضيوف شرف على الفيلم، إلى جانب بطليه الفنانين الشابين جايدا منصور وعمر يوسف.

و تدور أحداث الفيلم: "حول فتاة ثرية تواجه الإهمال من والديها لكن حياتها تتغير حينما تتعرف على شاب محتال. تشارك الفتاة حبيبها في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل.. مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك".

الفنان المصري شريف منير والمخرجة زينة عبدالباقي يتحدثان لـ CNN بالعربية عن هذه التجربة ضمن تغطيتنا الخاصة لفعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

