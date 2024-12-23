أعرب المُنتِج الفني السوري صلاح طعمة عن اطمئنانه "بنسبة كبيرة جدًا" فيما يتعلق بالمشهد الفني السوري، وصناعة الدراما السورية، خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا حاليًا، وما يليها.

لكن هذا الاطمئنان، أتى بعد حالة من الضبابية سيطرت على المشهد مؤخرًا، في ظل توقف العديد من المسلسلات السورية التي يتم تحضيرها لموسم دراما رمضان المقبل.

وكشف صلاح طعمة عن ردٍ تلقاه ممن وصفهم بـ "مستويات عليا في القيادة الجديدة"، بعد اصطدامه بآراء تنم عن جهل بـ"المهنة"، مهنة الدراما في سوريا، وروى في لقاء مع CNN بالعربية تفاصيل هذا التواصل.

وتم استئناف تصوير مسلسل "السبع". ومن المتوقع أن يتم تصوير مسلسلات سورية أخرى في محاولة لمسابقة الزمن واللحاق بموسم العرض الرمضاني.

ورغم ذلك، هناك ثمة تحديات أخرى، منها غياب بعض أبطال هذه المسلسلات عن المشهد حاليًا.. فهل ستنجح الدراما السورية في الوصول إلى عشاقها في العالم العربي في رمضان المقبل؟

