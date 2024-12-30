حقق مسلسل "موعد مع الماضي" الذي عرضته منصة نتفلكس، مطلع ديسبمر/كانون الأول 2024 أصداءً نقدية وجماهيرية طيبة في مصر والعالم العربي.

وهذه الأصداء لم تكن لتتحقق لولا جهود كبيرة من صناع العمل تحت إدارة المُنتج التنفيذي السوري محمد مشيش، الذي تحدث في مقابلة مع CNN بالعربية عن كواليس صناعة المسلسل.

وكشف مشيش لـCNN بالعربية "بعض المصاعب التي واجهها صناع المسلسل في التصوير، ومنها تحدي التصوير تحت الماء في ظروف صعبة".

المسلسل من كتابة محمد المصري وإنتاج "مجموعة كاريزما"، وإخراج السدير مسعود، وبطولة آسر ياسين ومحمود حميدة، وشريف سلامة، وشيرين رضا، ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

وقد تبدو قصة مسلسل "موعد مع الماضي" ليست جديدة وهذا ما يقوله مشيش أيضًا، لكن ما السر الذي خرج فيه المشروع على هذا النحو؟

