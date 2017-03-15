احذر.. 4 أطباق صحية قد تخدعك بسعراتها الحرارية

احذر.. أطباق صحية قد تخدعك بسعراتها الحرارية

صحة وحياة
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
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هناك أيضاً العديد من الأطعمة التي تمتاز بخواصها الصحية، لكن مهلاً إنها ليست دائما صحية كما قد تظن.

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