سيارات صغيرة لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على التنقل
سيارات صغيرة لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و55 دقيقة.
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برنامج ”غو بيبي غو” ادخل تعديلاً على سيارات الأطفال حتى يتيح للصغار من ذوي الاحتياجات الخاصة التنقل بحرية
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