لهذا السبب..فكر مرتين قبل لعق ملعقة خليط الحلوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فكر مرتين قبل أن تلعق ملعقة خليط الحلوى قبل وضعه بالفرن، فالسالمونيلا في البيض النيئ لم تعد تسبب مصدر القلق الوحيد من البكتيريا خلال تحضير الحلوى.

وكشفت دراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة "نيو انغلاند جورنال أوف مديسين" عن أن تفشي مرض إي كولاي في العام 2016 يرتبط بالدقيق، لافتة إلى أن المشكلة قد تكون أكثر شيوعاً مما كان يعتقد سابقاً.

وأوضحت الدراسة: "تشير بياناتنا إلى أنه على الرغم من كونه غذاء يتمتع بنسبة رطوبة منخفضة، إلا أن الدقيق الخام يمكن أن يكون وسيلة لمسببات الأمراض المنقولة بالغذاء".

وغالباً، ترتبط الأطعمة الأخرى بمرض إي كولاي، بما في ذلك اللحوم غير المطبوخة، والخس، والحليب غير المبستر، وعصير التفاح.

أما أعراض بكتيريا إي كولاي، فيمكن أن تدوم بين يوم و10 أيام من وقت التعرّض للبكتيريا، ويمكن أن تشمل تشنجات في المعدة، وإسهال، وقيئ، وحمى، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتتحسن حالة غالبية الأشخاص في فترة تتراوح بين 5 و7 أيام.

وقد حددت مراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفشي المرض الذي تسبب بـ63 حالة مرضية، في 24 ولاية أمريكية. وبدأ التحقيق في يونيو/حزيران 2016. وحُددت بعض العلامات التجارية للدقيق الأمريكي باعتبارها السبب المحتمل.

وفي يوليو/ تموز 2016، بعد أن أكدت الاختبارات أن الدقيق هو السبب، وُسع نطاق الدراسة ليشمل الدقيق الذي أُنتج بين العامين 2015 و 2016. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت خمس شركات أخرى على الأقل أنها استخدمت الدقيق المستورد في منتجاتها.

وقال التقرير إن "استهلاك الطحين الخام أو غير المطبوخ غير مدرج في معظم الاستبيانات الروتينية والدراسات الوطنية عن الأمراض المنقولة بالأغذية، ولذلك لم يتمكن علماء الأوبئة في البداية من تقييم ما إذا كان المرضى قد استهلكوا الدقيق الخام."

ونصح الخبراء بضرورة غسل الملعقة والوعاء، بعد تحضير الخليط، وعدم تناول أي كمية منه قبل إدخاله إلى الفرن.