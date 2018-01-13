السعودية: اكتشاف "كورونا" بحوارين واستبعاد القطيع المخالط من مهرجان الإبل

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الجمعة، اكتشاف إصابة حوارين من الإبل بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو ما يُعرف بـ"كورونا" الأمر الذي أدى لاستبعادهما إلى جانب القطيع المخالط من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية على لسان وكيل الوزراة، حمد البطشان قوله: "إن اكتشاف هاتين الحالتين لم يكن مفاجئا، باعتبار أن التاريخ الوبائي للمرض يشير إلى أن ظهور الحالات يكون في شهر يناير وفبراير،" مؤكدا على أن "الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل يعملون جميعاً على إجراءات احترازية تشمل فحص الإبل في مواقع مختلفة، علاوة على فحص المخالطين لها."

وتابع قائلا: "إن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن الكشف ومتابعة صحة الإبل في المهرجان من خلال 40 فرقة بيطرية، بالتعاون مع ادارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل.. الفرق البيطرية بدأت بالعمل قبل موعد المهرجان بشهر بالكشف على الإبل قبل دخولها موقع المهرجان، إضافة إلى ترقيمها والكشف عليها في مختلف مناطق المملكة قبل انتقالها إلى منطقة المهرجان."