أربع طرق قد تتحول فيها الانفلونزا إلى مرض قاتل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من المخيف دائماً سماع أن أحد المرضى توفي من مرض شائع مثل الانفلونزا. وتوجد أربع طرق، تتسبب فيها الانفلونزا بالوفاة. إذاً، متى يجب أن تشعر بالقلق إذا أُصبت بالانفلونزا؟