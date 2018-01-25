أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من المخيف دائماً سماع أن أحد المرضى توفي من مرض شائع مثل الانفلونزا. وتوجد أربع طرق، تتسبب فيها الانفلونزا بالوفاة. إذاً، متى يجب أن تشعر بالقلق إذا أُصبت بالانفلونزا؟
أربع طرق قد تتحول فيها الانفلونزا إلى مرض قاتل
أربع طرق قد تتحول فيها الانفلونزا لمرض قاتل
صحة وحياة
آخر تحديث منذ4 دقائق.
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تعرف إلى أربعة أسباب قد تتسبب فيها الانفلونزا بالوفاة.
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