أربع طرق قد تتحول فيها الانفلونزا إلى مرض قاتل

أربع طرق قد تتحول فيها الانفلونزا لمرض قاتل

صحة وحياة
آخر تحديث منذ4 دقائق.
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1:58

تعرف إلى أربعة أسباب قد تتسبب فيها الانفلونزا بالوفاة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من المخيف دائماً سماع أن أحد المرضى توفي من مرض شائع مثل الانفلونزا. وتوجد أربع طرق، تتسبب فيها الانفلونزا بالوفاة. إذاً، متى يجب أن تشعر بالقلق إذا أُصبت بالانفلونزا؟

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