أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هذه ليست قرية عادية... تيانا هي إحدى القرى التي تبعد حوالي الساعتين عن العاصمة كالياري، حيث أصبح موضوع طول عمر سكّانها، ظاهرة عالمية. إذ يزيد احتمال بلوغ الرجال من سكّان هذه المنطقة سن المائة بعشرة أضعاف مثيله بين الرجال الذين يسكنون في مناطق أخرى في إيطاليا.
ليس الغذاء الصحي..ما سر طول العمر؟
ليس الغذاء الصحي..ما سر طول العمر؟
صحة وحياة
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 12:07 (GMT +0400).
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تعرف إلى سر ظاهرة طول العمر في هذه القرية الإيطالية.
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