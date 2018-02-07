ليس الغذاء الصحي..ما سر طول العمر؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هذه ليست قرية عادية... تيانا هي إحدى القرى التي تبعد حوالي الساعتين عن العاصمة كالياري، حيث أصبح موضوع طول عمر سكّانها، ظاهرة عالمية. إذ يزيد احتمال بلوغ الرجال من سكّان هذه المنطقة سن المائة بعشرة أضعاف مثيله بين الرجال الذين يسكنون في مناطق أخرى في إيطاليا.