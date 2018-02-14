الأفعال تفوق أهمية الكلام..كيف تقول "أحبك" في عيد الحب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نقولها قبل أن ننهي مكالمتنا الهاتفية.. نكتبها في رسائلنا اليومية.. وننهني بها أحاديثنا اليومية قبل الخلود إلى النوم.. لا شك بأن كلمة "أحبك" هي العبارة الأكثر شعبية حول العالم، ويقولها سكّان العالم ملايين المرات يومياً.

وعبارة "أنا أحبك،" وسيلة للتعبير عن علاقاتنا الحميمة مع الآخرين، ولكنها تُستخدم بطريقة شائعة جداً، ما يجعلها تفقد معناها الحقيقي والمقصود في الكثير من الأحيان.

وقد وجد باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا أن الشعور بالحب لا يرتبط بمجرد قول أو سماع عبارة "أنا أحبك،" وإنما غالباً ما يأتي الشعور من تصرفات صغيرة تؤثر بنا. كما أظهرت دراسة حديثة أن التعابير السلوكية تتفوق على تلك اللفظية، عندما يرتبط الأمر بإيصال هذا الشعور، حيث تقول الباحثة الرئيسية في الدراسة، زيتا أورافيتش، إنه من الممكن أن يشعر الناس بالحب في مواقف بسيطة، تحصل بشكل يومي.

وفيما يلي، تعرّفوا إلى بعض الطرق السهلة والفعّالة لقول "أحبك،" دون الحاجة إلى النطق بها:

تقديم هدية صغيرة وشخصية

قد تُصبح الهدايا شائعة أيضاً، كما هي عبارة "أنا أحبك." ولكن، ليس إذا قمت بتصميمها خصيصاً أو إضافة لمسة شخصية أو مضحكة عليها. ووجدت إحدى الدراسات أن طبخ الطعام وتقديمه هو من أحد أشكال المودة، فيما تقاسم الطعام يعتبر مؤشراً عن الحب. كما أن الطبخ للآخرين قد يكون لفتة لطيفة، تؤدي إلى السعادة وتزيد من الشعور بالحب، وفقاً لأحد الدراسات.

العناق

تظهر الدراسات أن العناق يبعث شعوراً بالحب. كما يساعد العناق في تخفيف نسبة التوتر، فضلاً عن تعزيز المناعة.

الاتصال بالأحباء وترك رسائل مفاجئة

غالباً ما نتصل ببعضنا البعض من أجل إتمام مهمة، أو بهدف المعايدة، أو طلب المساعدة. ولكن، يعتقد الكثير من الأشخاص أن الاتصال بالأحباء دون سبب معين، للاطمئنان عنهم أو سماع صوتهم فقط، يشعرهم بالمحبة والاهتمام.

المساعدة في المهام اليومية

هناك أشياء بسيطة تجعل الأشخاص الذين يحيطون بنا، يشعرون بالحب، مثل مساعدتهم في القيام بمهامهم اليومية. فيمكنكم مثلاً مساعدتهم في غسل الصحون، أو تنظيف المنزل، أو ترتيب الثياب، أو التسوّق.