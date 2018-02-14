ديدان في عين سيدة تقود لاكتشاف علمي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في عام 2016، وخزت آبي بيكلي عينها بحثاً عن رمش، لكنها اكتشفت دودة بدلاً من ذلك. بعد عودتها لمنزلها في ولاية أوريغون لتلقّي العلاج، تم التعرف على صنف دودة العين. تقول "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" بأمريكا إن حالتها تعتبر الحالة الأولى التي يُصاب فيها فرد بصنف من الديدان يُوجد لدى الماشية فقط!