أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في عام 2016، وخزت آبي بيكلي عينها بحثاً عن رمش، لكنها اكتشفت دودة بدلاً من ذلك. بعد عودتها لمنزلها في ولاية أوريغون لتلقّي العلاج، تم التعرف على صنف دودة العين. تقول "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" بأمريكا إن حالتها تعتبر الحالة الأولى التي يُصاب فيها فرد بصنف من الديدان يُوجد لدى الماشية فقط!
ديدان في عين سيدة تقود لاكتشاف علمي
ديدان في عين سيدة تقود لاكتشاف علمي
صحة وحياة
آخر تحديث الأربعاء, 14 فبراير/شباط 2018; 04:43 (GMT +0400).
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شاهد كيف وصل باحثون لاكتشاف علمي بعد إيجاد ديدان بعين هذه السيدة.
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