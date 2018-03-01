الأكيدنيا..طعم لذيذ وفوائد كثيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتأرجح لونها بين البرتقالي والأصفر، وملمسها من الخارج مخملي، يمكن تشبيهها بالخوخ أو المشمش، ولكن شكلها يبدو أكثر من حبة إجاصة صغيرة جداً بشكل دائري، وتزهر مع حلول فصل الربيع وقبل بداية فصل الصيف، وتنمو في المناخ الاستوائي، بأشجار متوسطة الحجم يصل طولها إلى 30 قدماً، وتنبت في المناخ الاستوائي بحزم من أربعة إلى ثلاثين حبة.

ويُعتبر جنوب شرق الصين الموطن الأصلي لفاكهة الأكيدنيا الصفراء، وربما جنوب اليابان أيضاً، حيث يُعتقد أنها زُرعت هناك لأكثر من ألف سنة. وبدأت رحلة انتشارها حول العالم بعدما تعرّف الغرب إلى هذه الفاكهة من خلال عالم النبات الألماني كيمبفير، حيث اكتشفها لدى زيارته لليابان في العام 1712. ومن هناك، انتشرت عبر البلاد الأوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة. ومن ثم أصبحت تُزرع على طول ساحل الريفييرا الإيطالي ومالطا بالإضافة إلى الجزائر.

وتتمتع الأكيدنيا بالكثير من الفوائد الصحية، تعرّفي إليها فيما يلي: