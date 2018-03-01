أصوات غريبة بمقاطع “يوتيوب” تساعد الناس على الراحة

أصوات غريبة بمقاطع يوتيوب تساعد الناس للراحة

صحة وحياة
آخر تحديث الخميس, 01 مارس/آذار 2018; 03:24 (GMT +0400).
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2:48

شاهد كيف تساعد مقاطع "يوتيوب" هذه الناس على الاسترخاء.

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(CNN) -- تتميز مقاطع ASMR بمحفزات بصرية وصوتية تبعث بالراحة للمشاهد. المقاطع التي تشتهر في "يوتيوب" تساعد الكثير من الأشخاص المصابين بالتوتر والأرق والقلق، وغيرها من أمراض، على الهدوء والشعور بالاسترخاء.

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