أصوات غريبة بمقاطع “يوتيوب” تساعد الناس على الراحة

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(CNN) -- تتميز مقاطع ASMR بمحفزات بصرية وصوتية تبعث بالراحة للمشاهد. المقاطع التي تشتهر في "يوتيوب" تساعد الكثير من الأشخاص المصابين بالتوتر والأرق والقلق، وغيرها من أمراض، على الهدوء والشعور بالاسترخاء.