(CNN) -- تتميز مقاطع ASMR بمحفزات بصرية وصوتية تبعث بالراحة للمشاهد. المقاطع التي تشتهر في "يوتيوب" تساعد الكثير من الأشخاص المصابين بالتوتر والأرق والقلق، وغيرها من أمراض، على الهدوء والشعور بالاسترخاء.
أصوات غريبة بمقاطع “يوتيوب” تساعد الناس على الراحة
أصوات غريبة بمقاطع يوتيوب تساعد الناس للراحة
صحة وحياة
آخر تحديث الخميس, 01 مارس/آذار 2018; 03:24 (GMT +0400).
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شاهد كيف تساعد مقاطع "يوتيوب" هذه الناس على الاسترخاء.
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