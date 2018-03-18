انفوغرافيك.. حقائق "مرعبة" حول الاستهلاك البشري للبلاستيك

حقائق "مرعبة" حول الاستهلاك البشري للبلاستيك

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و44 دقيقة.
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  كل شخص يعيش على كوكب الأرض يستخدم البلاستيك ولو لمرة واحدة في حياته. ووجدت الكثير من الدراسات أن لهذه المادة المضرة تأثيرات سلبية على البيئة، بينما يبقى الأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدد العلب البلاستيكية التي يشتريها الإنسان في كل دقيقة، بالإضافة إلى أن البلاستيك لا يمكن إعادة تدويره.

ويوضح الانفوغرافيك أعلاه بعض الحقائق المرعبة عن هذه المادة، وكيفية تأثيرها السلبي على البشرية، وخصوصاً أن الأشخاص الذين يستهلكون الأسماك يتناولون ١١ ألف قطعة بلاستيكية صغيرة سنوياً.

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