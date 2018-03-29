احذر هذه العلامات لتجنب الإصابة بمرض الزهايمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعيش أكثر من 5 ملايين أمريكي مع مرض الزهايمر يومياً، ويطور شخص واحد المرض كل 68 ثانية. وبحلول العام 2050، من المتوقع أن يزيد عدد المصابين بمرض الزهايمر بثلاثة أضعاف.

ويُعتبر مرض الزهايمر السبب الوحيد للوفاة بين الأمراض العشرة الأولى في الولايات المتحدة، والتي لا يمكن الوقاية منها أو معالجتها.

ووفقاً للخبراء، فإن التشخيص المبكر هو المفتاح الرئيسي لمساعدة المرضى على العيش بشكل أفضل.

ويقول رئيس مجلس الإدارة لجراحة المخ والأعصاب في مركز سيدراس-سيناي الطبي، الدكتور كيث بلاك: "أملنا هو أنه إذا تمكنا من تحديد المرضى الذين يطورون المرض في وقت مبكر، فإنه سيتيح لنا فرصة أفضل للتدخل في تقديم العلاجات، ومن المرجح أن تكون هذه العلاجات فعالة."

وفيما يلي، 10 علامات تحذير وضعتها جمعية الزهايمر: