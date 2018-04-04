مخاطر الماريغوانا الاصطناعية الشائعة بين المراهقين

مخاطر الماريغوانا الاصطناعية

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و12 دقيقة.
الماريغواناصحة وحياةصحة الأطفال
1:22

تعرف إلى المخاطر الصحية للـ “ماريجوانا الزائفة.”

(CNN) -- الماريجوانا الاصطناعية، أو “الماريجوانا الزائفة،” شائعة بين المراهقين الذين يبحثون عن بديل رخيص للماريجوانا، لكنها تختلف بشكل كبير عن الماريجوانا وقد تسبب آثاراً جانبية خطيرة.

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