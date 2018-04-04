(CNN) -- الماريجوانا الاصطناعية، أو “الماريجوانا الزائفة،” شائعة بين المراهقين الذين يبحثون عن بديل رخيص للماريجوانا، لكنها تختلف بشكل كبير عن الماريجوانا وقد تسبب آثاراً جانبية خطيرة.
مخاطر الماريغوانا الاصطناعية الشائعة بين المراهقين
مخاطر الماريغوانا الاصطناعية
صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و12 دقيقة.
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تعرف إلى المخاطر الصحية للـ “ماريجوانا الزائفة.”
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