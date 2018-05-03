5 فوائد صحية للكينوا..تعرّف إليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الكينوا هي نوع من الحبوب، وتعتبر من المحاصيل الصالحة للأكل. وبدأت الكينوا التي تنمو في أمريكا الجنوبية، بالانتشار في أماكن أخرى من العالم، وخصوصاً أنها تحتوي على نسبة عالية للقيم الغذائية التي تتضمنها.

وفيما يلي أهم خمس فوائد صحية للكينوا:

الكينوا من أكثر الحبوب الغنية بالبروتين المهم لبناء العظام والعضلات.

تحتوي على كمية عالية من الألياف التي تساهم في الوقاية من أمراض القلب، وتقلل من مستويات الكولسترول والجلوكوز.

تساعد كمية الحديد العالية بالكينوا في المحافظة على خلايا الدم الحمراء.

تحتوي الكينوا على الحمض الأميني "لايسين" المهم لنمو الأنسجة والإصلاح، والمغنيسيوم الذي يخفف من الصداع النصفي، ويقلل داء السكري من النوع الثاني.

والكينوا غنية بالريبوفلافين الذي يحسن من استقلاب الطاقة داخل خلايا الدماغ والعضلات.

بالإضافة إلى فوائدها الغنية، فإن زراعتها سهلة مقارنة بالحبوب الأخرى، كونها قادرة على التكيّف مع شتى التحولات المناخية كالجفاف والملوحة.