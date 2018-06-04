شاهد.. دراسة قد تجنّب مرضى سرطان الثدي العلاج الكيماوي

(CNN)-- بالنسبة للنساء اللواتي تم تشخيصهن في المراحل المبكرة بأحد أكثر أشكال سرطان الثدي شيوعاً - قد يصبح العلاج أكثر سهولة. فالاختبارات الجينية تمكّن الباحثين من تحديد أنواع متعددة من خطط علاج سرطان الثدي المخصصة. كما تشير دراسة حديثة إلى أن بعض أنواع المرض قد لا تستدعي علاجًا كيماويًا.