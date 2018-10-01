علاج السرطان يمنح جائزة نوبل في الطب لعالمين من أمريكا واليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصل عالمان أحدهما أمريكي والثاني ياباني على جائزة نوبل في الطب، الإثنين، وذلك لعام 2018.

وقالت لجنة جائزة نوبل عبر حسابها على موقع "تويتر" إن جيمس بي. أليسون وتاسكو هونجو تم منحهما الجائزة "لاكتشافهما علاج السرطان عن طريق تثبيط نظام المناعة السلبي".

وذكرت اللجنة أنه "تشكل جائزة نوبل لهذا العام علامة بارزة في كفاحنا ضد السرطان. ويفيد اكتشافهما في دعم قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا السرطانية".

وقيمة الجائزة تقدر بنحو 9 ملايين كرونة سويدية أي حوالي مليون دولار، ويتم الإعلان عن جوائز نوبل بالكشف أولا عن اسم الفائز في مجال الطب، وذلك في مثل هذا التوقيت من كل عام.