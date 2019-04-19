أتم 30 عاما قضى منها 14 في غيبوبة.. ما قصة الأمير السعودي وليد بن خالد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال، الخميس، صورة للأمير وليد بن خالد الذي بلغ من العمر 30 عاما، قضى منها 14 عاما في غيبوبة.

وقالت الأميرة ريما في تغريدتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "حبيبي وليد اليوم كمّلت 30 سنة ما شاء الله، قضيت 14 سنة منها في المستشفى.. الله يشفيك ويعافيك ويحفظك".

الأمير وليد بن خالد تعرض لحادث مروري العام 2005 ودخل في غيبوبة منذ حينها، وتعددت التشخيصات في وصف حالته وإعلان والده مطلع العام 2017 وصول وفد طبي مكون من 4 أطباء، ثلاثة منهم من أمريكا آخر من إسبانيا، للنظر في إجراء عملية جراحية "لوقف النزيف من الرأس"، وفقا لما أعلنه الأمير خالد حينها، إلا أنه لا زال في غيبوبة إلى اليوم.

والد الأمير وليد، الأمير خالد بن طلال تحدّث في السابق عن سر إصراره على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة رغم مرور أكثر عقد من الزمان على الحادثة التي وقعت له، قائلاً: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه."