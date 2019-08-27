هل البرجر النباتي مناسب لك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- غالباً ما يتبع الأشخاص نظاماً غذائياً يعتمد بشكل أساسي على تناول الخضراوات، إلا أنهم يرغبون أحياناً في تناول وجبة برغر اللحم البقري.. فما الحل؟

مع انتشار الحمية النباتية، باتت الحاجة أكبر للمنتجات والمطاعم والمقاهي النباتية. وإذا كنت ممن يبحثون عن برغر نباتي بدلاً من برغر اللحم البقري، فأنت محظوظ هذه الأيام.

أصبح هناك خيارات متوفرة تعمل على تقليد النكهة والرائحة وحتى لون "السائل" من اللحوم. ولكن على الرغم من أن هذه الأنواع من البرغر تعتمد على النباتات، وهي بالتأكيد خيار صحي للبيئة، إلا أنك قد تتساءل: هل هي أفضل لجسمك من البرغر المعتاد؟

تحليل "اللحوم البديلة"

ترى خبيرة التغذية ليزا دراير: "إذا كنت تستمتع بطعم البرغر النباتي، وذلك لأنك نباتي بالأصل، أو كي تحافظ على البيئة، يجب ألا تتردد في الاستمتاع بهذه الأنواع من البرغر. ولكن إذا اخترت أن تأكله فقط بسبب قيمته الصحية، هنا تحتاج إلى إعادة النظر".

وقالت دراير: "أنا شخصياً، إذا كنت أريد برغر نباتيا، فأرغب في الحصول على شطيرة لذيذة حقاً وليس تلك التي تحتوي على دم مزيف، ولكن تحتوي على خضروات حقيقية وطعم مختلف تماماً عن البرغر المصنوع من اللحوم. مثل برغر الخضروات، الذي يحتوي على البنجر والأرز البني والفلفل الأحمر والكينوا والفاصوليا السوداء والجاليبينو، مع القمح والطماطم والبصل والأفوكادو".

وأضافت: "لذلك أود أن أقول إن كنت ستستمتع بالبرغر الذي يحاكي اللحوم، فهذا أمر مفيد، لأنك تساهم في الحفاظ على البيئة وتستمتع بما تأكله. ولكن إذا كنت تأكل هذه البرغر ببساطة كي توفر السعرات الحرارية، أو الصوديوم، أو الدهون المشبعة، فقد ترغب في إعادة التفكير في قرارك".