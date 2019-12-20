نشر الأطباء يوم الخميس تفاصيل حول ما حدث لدماغ دبلوماسي قد يكون ضحية لما يسمى بالهجمات الصوتية التي أثرت على عشرات الأشخاص في كوبا والصين.

كشف الباحثون عن نتائج تحليل مستقل للمخ لمارك لينزي، دبلوماسي أمريكي كان مقره في قوانغتشو، الصين، في عام 2017 عندما بدأ يعاني من أعراض غير معروفة، بما في ذلك الصداع، وصعوبة القراءة، بالإضافة إلى مشاكل في الذاكرة والنوم.

من بين نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي: 20 منطقة دماغية ذات أحجام "منخفضة بشكل غير طبيعي"، بما في ذلك المناطق المعنية بالذاكرة والتنظيم العاطفي والمهارات الحركية التي قد ترتبط بأعراض لينزي، على حد قول الأطباء. ومن بين المناطق الـ 107 التي نظروا إليها، وجدوا أيضا ثلاث مناطق بها أحجام أكبر. وقالوا إن أجزاء الدماغ ذات الحجم المنخفض قد تعكس إصابة في الدماغ، ويمكن أن تكون الأجزاء ذات الأحجام الكبيرة دليلاً على تعويض أجزاء أخرى من الدماغ.

هذه الاختبارات، ومع ذلك، لا تكشف عن السبب. هذا لا يزال لغزا.

وقال الدكتور إدوارد سول، المدير الطبي لمجموعة "كونكوسيون غروب" وأخصائي الأشعة الذي كان من بين الذين قاموا بتقييم عمليات فحص دماغ لينزي إنه لا يوجد دليل حاسم. ومع ذلك، بالنظر إلى مجموعة الأدلة، "سيكون من الصعب ألا نستنتج أن هناك أضرارا بالغة في دماغ هذا الرجل."

من المعروف أن "الهجمات الصوتية"، كما أصبح يُطلق عليها، كانت قد أصابت بداية موظفي الحكومة الأمريكية في هافانا، كوبا، ابتداءً من أواخر عام 2016. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي أنها تبحث في أحداث مماثلة في الصين. وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التفاصيل الطبية في كلا الموقعين بأنها "متشابهة جدًا ومتسقة تمامًا" مع بعضها البعض.

كشفت دراسة نشرت في يوليو أيضا عن وجود اختلافات في الدماغ بين 40 من موظفي الحكومة الأمريكية الذين تأثروا بالأحداث في كوبا، مقارنةً بـ 48 شخصًا بالغا يتمتعون بالصحة. تضمنت الاختلافات بعض مقاييس الحجم والعلاقات بين مناطق المخ المختلفة. ومع ذلك، لاحظ مؤلفو الدراسة السابقة أن الأهمية السريرية للنتائج لم تكن مؤكدة، ولم يكن لديهم صور رنين مغناطيسية مبكرة للمرضى مقارنة بما كانت عليه أدمغتهم قبل الحوادث. علاوة على ذلك، لم تتناسب هذه الأنماط مع صورة واضحة لاضطراب معين، وفقًا للمؤلفين.

وقالت راجيني فيرما، إحدى مؤلفي هذه الدراسة وأستاذة الأشعة وجراحة الأعصاب في جامعة بنسلفانيا، في وقت سابق لـ CNN إنه بالتأكيد لا يشبه العرض الذي تم تقديمه إصابة الدماغ المؤلمة أو الارتجاج، على الرغم من ظهور أعراض سريرية تشبه الارتجاج على المرض الكوبيين.

وأضافت فيرما: "لقد حدث شيء ما، ونحن بحاجة إلى مزيد من البحث، وهذا هو الأمر".

في الروايات السابقة، وصف المرضى الكوبيون سماع الأصوات "بصوت عالٍ للغاية" قادم من اتجاه معين، ووصفوه بأنه "صرير"، "طحن معادن"، " و "طنين". قال الخبراء إن الضوضاء بحد ذاتها من غير المرجح أن تسبب الأعراض.

وقال الدكتور دوغلاس سميث، مدير مركز إصابات الدماغ بجامعة بنسلفانيا، في وقت سابق لشبكة CNN: "في الواقع، لا نعتقد أن الصوت المسموع هو المشكلة". "نعتقد أن الصوت المسموع كان نتيجة للتعرض لذلك".

قالت السيناتور جين شاهين في بيان لها يوم الخميس إن هذه الإصابات، والمعاملة اللاحقة من قبل الحكومة الأمريكية، كانت بمثابة كابوس حي لهؤلاء الموظفين العموميين المتفانين وعائلاتهم". وأضافت "تعرض دبلوماسيونا وموظفونا وعائلاتهم في الصين وكوبا لإصابات غامضة أثناء خدمتهم لبلدنا، ويجب أن يطمئنوا إلى أن حكومتنا ستقف إلى جانبهم وهم يواصلون طريقهم نحو التعافي."