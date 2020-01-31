أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يعد الحجر الصحي الإلزامي الذي فرضته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمدة 14 يومًا، على نحو 200 أمريكي عادوا من مدينة ووهان الصينية، هو أول تطبيق من نوعه لهذه الآلية، منذ أكثر من 50 عامًا.

وقالت نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطني الأمريكي للتحصين من أمراض الجهاز التنفسي: "بينما ندرك أن هذا إجراء غير مسبوق، فإننا نواجه تهديدًا غير مسبوق للصحة العامة، وهذه واحدة من الأدوات الموجودة للتخفيف من التأثير المحتمل لهذا الفيروس الجديد على الولايات المتحدة"، في إشارة إلى فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في مرض الآلاف في الصين.

من جانبها، أوضح مارتن سيترون، مدير قسم الحجر الصحي في مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، يوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الصحفيين، أن مثل هذا الطلب استخدم آخر مرة في الستينيات لتقييم الجدري.

وقد طار 195 أمريكيًا، معظمهم من الدبلوماسيين وعائلاتهم، من ووهان إلى كاليفورنيا، الأربعاء الماضي. وكانوا يقيمون في قاعدة مارس للاحتياط الجوي، منذ ذلك الحين تحت الحجر الصحي الطوعي لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف سيترون: "نعتقد أن هذا النهج المتمثل في وجود الحجر الصحي يوفر أعلى مستوى من الحماية لعامة الأمريكيين في منع انتشار" المرض.

وشكر مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكيين المعزولين، بسبب مرونتهم. وقال سيترون إن معظم العائدين كانوا "متحمسون لنجاتهم من الأذى" خلال رحلتهم من ووهان، وأنهم يدركون الحاجة إلى خضوعهم للحجر الصحي لفترة أطول.

ويوجد حاليًا 6 حالات مؤكدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، واحدة في أريزونا، واثنتان في كاليفورنيا، واثنتان في إلينو،ي وأخرى في واشنطن.

وإلى الآن، أودى كورونا بحياة أكثر من 130 شخصًا في الصين، فضلا عن إصابة الآلاف. ويوم الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس كحالة طوارىء دولية، ليس بسبب انتشاره بالصين، لكن خشية من انتقاله إلى دول لا تحظى بنظم صحية جيدة، حسب قول المنظمة.