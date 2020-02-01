دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حدثت السلطات الصينية، الجمعة، أرقام الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف بـ"ووهان كورونا" ليصبح العدد 11.791 ألف حالة منها 259 وفاة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول وعدد الحالات المؤكدة رسميا:

1- أستراليا (9 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (4 إصابات على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (6 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (5 إصابات على الأقل)

7- هونغ كونغ (12 إصابات على الأقل)

8- اليابان (17 إصابة على الأقل)

9- موناكو (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (13 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (11 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (إصابة واحدة على الأقل)

15- تايوان (9 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (19 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (7 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (5 إصابات على الأقل)

20- إيطاليا (إصابتان على الأقل)

21- الهند (إصابة على الأقل)

22- الفلبين (إصابة على الأقل)

23- روسيا (إصابتان على الأقل)

24- إسبانيا (إصابة واحدة على الأقل)

25- السويد (إصابة واحدة على الأقل)

26- المملكة المتحدة (إصابتان على الأقل)