تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الفلبين، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لتصبح بذلك أول حالة وفاة يتم تسجيلها خارج الصين التي سجلت حتى مساء السبت 304 وفيات في هذا الوباء.

وأوضحت السلطات الفلبينية أن المتوفى صيني الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما قدم من منطقة ووهان التي تعتبر معقل الفيروس إلى الفلبين في يناير/ كانون الثاني الماضي، لافتة إلى أنه كان يسافر مع شريكته البالغة من العمر 38 عاما والتي شخصت أيضا بإصابتها بهذا الفيروس.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تفشي فيروس كورونا الجديد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وذلك بعد أن انعقدت لجنة الطوارئ في جنيف، الخميس.

وتُعرف منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي بأنها "حدث غير عادي" يشكل "خطرًا على الصحة العامة في الدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للأمراض... وقد يتطلب استجابة دولية منسقة"، وشملت حالات الطوارئ السابقة، وباء الإيبولا، وفيروس زيكا وانفلونزا الطيور.